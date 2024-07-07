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Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Annesine ikizi kadar benzeyen Ilıcalı'nın yüzündeki değişim takipçilerin dikkatinden kaçmadı. "Bu yaşta neden silikon, değişime erken başlamış" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile eski eşi Zeynep Yılmaz'in kızları Yasemin Ilıcalı 17 yaşına bastı. Yılmaz'ın paylaştığı fotoğrafta genç kızın değişimi gözlerden kaçmadı.

Anne Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızının doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Benim güzel kızım. Hayatın bana verdiği en güzel hediyelerden birisin. Seni o kadar çok seviyorum ki anne olduğunda anlayacaksın. İyi ki doğdun prensesim… Yüzün hep gülsün, kimse seni üzmesin hep mutlu ol Yaseminim. 7.7.7"

Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?Yasemin Ilıcalı'nın son hali

"DEĞİŞİME ERKEN BAŞLAMIŞ"

Paylaşımın altına çok sayıda tebrik yorumu gelirken, Ilıcalı'nın son halini eleştirenler de oldu. Bazı takipçiler Yasemin Ilıcalı'nın yüzündeki değişime ilişkin, "Bu yaşta neden silikon, değişime erken başlamış" gibi yorumlarda bulundu.

Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?

Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?

Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?

Yasemin Ilıcalı'nın son hali dikkat çekti: Bu yaşta neden silikon?

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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