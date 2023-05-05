Yaşam desteği kesilen Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti, 23 yaşında hayatını kaybetti
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23 yaşındaki Avustralyalı Kainat Güzeli finalisti Sienna Weir, bu yılın başlarında geçirdiği bir kazanın ardından yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bitkisel hayata giren güzel model, yaşam desteğini kapatma kararı alındıktan sonra yaşamını yitirdi.
Avustralya Sidney'de yaşayan model Sienna Weir, bu yılın başlarında geçirdiği ciddi bir kazanın ardından hastaneye kaldırılmıştı.
YAŞAM DESTEK MAKİNASI KAPATILDI
Genç modelin, alınan kararla yaşam destek makinesi 4 Mayıs Perşembe günü kapatıldı. Sienna, 2022'de Avustralya Kainat Güzeli'nin 27 finalistinden biriydi. Sienna Weir, 23 yaşında yaşama veda etti.
ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU
Genç yaşta hayatını kaybeden güzel modelin ölümü ailesi, arkadaşlarını ve sevgilisini yasa boğdu. Aşkının ölümüyle yıkılan Tom Bull, modelin son paylaşımına "Aşktan daha fazlası olan bir aşkla sevdik" dedi. Fotoğrafçısı Chris Dwyer şu yorumu yaptı: "Seni çok özledim lil gremlin."