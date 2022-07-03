Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı - Haberler

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Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle gönüllerde taht kuran Eda Ece Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ece'nin doğal hali gören herkesi büyüledi.

İzlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisinden Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde imaj değiştiren Eda Ece, saçların eski rengine döndürmüştü. Yeni imajı oldukça beğenilen güzel oyuncu bu kez de makyajsız pozunu paylaştı.

Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı

Instagram'da 6,5 milyon takipçiye sahip olan Eda Ece, makyajsız pozunu "Makyajsız ve fönsüz hayat, forever" notuyla paylaştı. Takipçileri güzel oyuncun doğal haline beğeni yağdırdı.

Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı

Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Yasak Elma Instagram Eda Ece Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

uCube :

Oha gençmiş kadın. Dizi de ne kadar makyaj yapıyorlarmış ki 45 yaşında gibi duruyor. ;))

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