Yasak aşk dedikodusu Survivor'u karıştırdı! Nagihan Karadere'nin son hamlesi olay oldu

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan ve sempatik tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Efecan Dianzenza, bu kez özel hayatındaki gelişmelerle gündeme geldi. 2017 yılında Duygu Çavdar'la dünyaevine giren Efecan, uzun süredir sosyal medyada eşi ve 2016 doğumlu kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla "örnek aile" imajı çiziyordu. Ancak son günlerde dillendirilen söylentiler, bu tabloyu derinden sarstı.

Sosyal medyada dolaşıma giren iddialara göre, çiftin evliliğinde ciddi bir kriz yaşanıyor. Bu krizin merkezinde ise Efecan'ın eski Survivor yarışmacısı Yağmur Banda ile yakınlaştığı yönündeki söylentiler var. İkilinin Antalya'da birlikte görüldüğü iddiası, dedikoduların dozunu iyiden iyiye artırdı.

Özellikle Duygu Dianzenza'nın sosyal medya paylaşımlarında kullandığı dikkat çekici ifadeler, takipçilerin gözünden kaçmadı. Bir süredir birlikte içerik üretmeyen çiftin dijital sessizliği, ayrılık söylentilerini daha da güçlendirirken; Duygu'nun eşine dair tüm fotoğrafları hesabından silmesi, iddiaları neredeyse doğrular nitelikte yorumlandı.

Çıkan haberlerin ardından Yağmur Banda, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. İşte, Banda'nın o paylaşımı, "Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsızca maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum.'

NAGİHAN KARADERE TARAFINI BELLİ ETTİ

İddiaların gündeme gelmesiyle birlikte Duygu Dianzenza, eşi Efecan Dianzenza ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı. Ardından Efecan'ı takip etmeyi bırakarak dikkat çekici bir adım attı. Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Nagihan Karadere de bu sürpriz gelişmelere kayıtsız kalmadı. Yasak aşk iddialarının ardından Karadere, Instagram'da Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda'yı takip etmeyi bıraktı. Bu hamlesinin hemen ardından ise Duygu Dianzenza'yı takibe alarak tarafını belli etti.