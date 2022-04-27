Yaş farkı eleştirilerine sitem eden Seda Sayan, eşiyle ilgili bilinmeyen gerçeği anlattı: 11 yaşında çocuğu var

Ekranların sevilen ismi 59 yaşındaki Seda Sayan, geçtiğimiz pazar akşamı 35 yaşındaki müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. 7 Mayıs'ta Prag'da yapacakları nikahları vize sorunu nedeniyle İstanbul'da kıyan çift, törene sadece yakın çevresini çağırırken Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i annesi en mutlu gününde yalnız bıraktı.

"ÇAĞLAR 11 YAŞINDA ÇOCUĞU OLAN BİR ADAM"

Oğlunun nikaha katılmamasıyla ilgili sessizliğini koruyan Seda Sayan, eşiyle aralarındaki yaş farkını eleştirenlere tepki gösterdi. 2. Sayfa programının sunucularına özel açıklama yapan Sayan, "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" diyerek tepki gösterdi.

OĞULCAN ENGİN, ANNESİNİN NİKAHINA KATILMADI

Seda Sayan'ın Sinan Engin'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, evliliğe karşı çıktı. Annesinin özel hayatıyla gündeme gelmesinden rahatsız olan Ural, geçtiğimiz günlerde Sayan'a "Sessiz sedasız evlen" diyerek şart koydu. Kararından dönmeyen Oğulcan Engin, annesinin İstanbul'da yapılan nikahına katılmadı. Ural, konuyla ilgili hiçbir açıklamada yapmadı.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ev hanımı olan Ökten, küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yaşadı. Çağlar Ökten doğma büyüme aslen Mersin, Tarsus'ludur. Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır. Çok küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir. 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirten Ökten, okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapıyor.