Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'in performansına hayran kaldı

Dün akşam 3. sezonuyla ekrana gelen Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol oyuncusu Pınar Deniz'in performansı karşısında sessiz kalamayarak "Bitirdin beni kızım ya. Başarıların daim olsun" dedi.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan ve Uğur Polat'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 3. sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Diziyi izleyen İbrahim Tatlıses, Pınar Deniz'in oyunculuğuma hayran kaldı.

"BÜTÜN EKİBİ TEBRİK EDİYORUM"

Zaman zaman izlediği dizilerle ilgili görüşlerini dile getiren İbrahim Tatlıses, son olarak Yargı dizisini izledi. Başrol Pınar Deniz'in oyunculuk performansına sessiz kalamayan Tatlıses, X hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Deniz bitirdin beni kızım ya. Ne Yargı'ymış be arkadaş bütün ekibi tebrik ediyorum başarılarınız daim olsun arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİNE DE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

Ağustos ayından da Hafsanur Sancaktutan ile Kerem Bürsin'in başrol olduğu Ya Çok Seversin'i izleyen Tatlıses, "Ya Çok Seversin'i izliyorum aşık olsam geldi. Hem güldüm hem ağladım hem üzüldüm. Çocukların kıyafetini vakfa götürdüğü sahnede çok duygulandım. Senaristi ve bütün ekibi tebrik ediyorum, alkışlıyorum" demişti.