Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran, kocasının yasak aşkını saçından tutarak evden kovdu

Yalı Çapkını dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Seyran, eşi Ferit'in eve getirdiği yasak aşkını saçından tutup dışarı attı. Ferit'i de sopayla bahçede kovalayan Seyran'ı oynayan Afra Saraçoğlu'nun sahneleri sosyal medyayı kasıp kavurdu. Dizideki sahne için "Son metres bükücü Seyran" yorumları yapıldı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı Yalı Çapkını dizisi, dün akşam 20. bölümüyle ekrana geldi. Bir önceki bölümde Ferit'in yasak aşk yaşadığı Pelin'i eve getirmesi izleyicileri kızdırınca dizinin yeni bölümündeki final sahnesi değiştirilmişti. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Seyran, eşinin yasak aşkını evde kovdu.

ÖNCE PELİN'İ KOVDU SONRA EŞİNİ SOPAYLA KOVALADI

Yalı Çapkını'nın son bölümünde Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Seyran, Pelin'i metres olmakla suçlayıp evden kovdu. O anlarda bahçede kendisini durdurmaya çalışan Ferit'i gören Seyran, eşini herkesin önünde elinde bir sopayla kovalar.

SAHNEYE YORUM YAĞDI

Kovalama sahnesi dizinin son bölümüne damga vururken sosyal medyada da gündem oldu. Seyran karakterini oynayan Afra Saraçoğlu için "Son metres bükücü" yorumları yapılırken birçok kişi, dizideki en eğlenceli sahne olduğunu söyledi.