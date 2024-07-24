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Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu

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Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu. Çelik dizide yayınevi sahibi Cemal rolünü oynayacak ve hikayesi Kıvılcım ile yazılacak.

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda karosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Şebnem Bozoklu ve Batuhan Yüzgüleç'in ardından yakışıklı oyuncu Fırat Çelik de kadroya katılıyor.

KIVILCIM'IN KARŞISINA ÇIKACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Çelik, "Cemal" rolünü oynayacak. Çelik'in dizide yolu eşi Ömer'in yeğeninin eşi Görkem'le birlikte olduğunu duymasıyla yıkılan Kıvılcım ile kesişecek. Dizide yayınevi sahibi oynayacak olan Çelik, yaptığı ilk açıklamada rolü için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu

4 İSİM KADROYA VEDA ETMİŞTİ

Sezon finaliyle izlenme rekoru kıran Kızılcık Şerbeti dizisi ağustos ayının sonunda sete çıkacak. Diziye ilerleyen günlerde yeni isimlerin de katılacağı konuşulanlar arasında. Dizinin sezon finalinde Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Selin Türkmen ve Serkan Tınmaz kadroya veda etmişti.

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (2)

HABERCİ:

Kıvılcımda herkesi deniyor.şöyle bi dizimi olur

20
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ARSLANOĞLU Hakan:

Kıvılcım da önüne gelene şerbet veriyor..

9
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