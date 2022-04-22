Yakamoz S-245 Dizisine Damga Vuran Sevişme Sahnesi! Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci Aşka Geldi

Geçtiğimiz günlerde dijital platformda yayınlanmaya başlayan Yakamoz S-245 dizisini Tolga Karaçelik ile Umut Aral yönetirken senaristliğini ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Jerry Hoffman, Güven Murat Akpınar, Ersin Arıcı, Alper Saldıran ve Hakan Salınmış var.

Kıvanç Tatlıtuğ'un özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman olarak karşımıza çıktığı dizinin altıncı bölümüne Tatlıtuğ'un rol arkadaşı Özge Özpirinçci ile sevişme sahnesi damga vurdu.

Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ'un bu cesur sevişme sahnesi sosyal medyada bomba etkisi yaptı. Hatırlanacağı gibi Özge Özpirinçci, kısa bir süre önce 3 aylık hamileyken Salih Bademci ile birlikte rol adlığı İlk ve Son dizisindeki sevişme sahneleriyle de çok konuşulmuştu.

Özge Özpirinçci kimdir?

Özge Özpirinçci, 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul'da ilk ve ortaokulu tamamladı ve lise eğitiminin bir kısmını Amerika'da bulundu. Sabancı Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri alanında lisans eğitimi aldı ve 2008 yılında mezun oldu. Televizyon hayatına Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizileri ile başladı. Reklam ve dizi sektöründe birçok rol almıştır. Kavak Yelleri dizisinde kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmıştır. 2013'de Engin Altan Düzyatan ile nişanlanma kararı almıştır. Evlilik yolunda ilerleyen çift karşılıklı karar vererek ayrıldı. 2017 yılında, popüler olan "Fi" dizisinde Sıla karakterini canlandırmıştır. Bunun ardından "Acı, Tatlı, Ekşi" sinema filminde rol aldı ve 2018 Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. "Kadın" dizisinde kariyerine devam etmektedir.

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