Yağmur Tanrısevsin, başrol oynayacağı dizinin çekimleri başlamadan kadrodan ayrıldı

Latin ülkeler için çekilecek olan Saklı Kalsın adlı diziyle anlaşan Yağmur Tanrısevsin, çekimler başlamadan kadrodan ayrıldı. Tanrısevsin'in başrol olacağı diziden neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinin başrolünü oynayan Yağmur Tanrısevsin, uzun bir aranın ardından O3 Medya'nın Latin ülkeleri için çekeceği "Saklı Kalsın" dizisiyle anlamıştı. Çekimlerine henüz başlanmayan dizide bir ayrılık yaşandı.

ÇEKİMLER ERTELENDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağmur Tanrısevsin, Şükrü Özyıldız ve Esra Bilgiç'in başrolünü oynayacağı diziye başlamadan ekipten ayrıldı. Dizinin önümüzdeki hafta başlaması planlanan çekimleri ertelendi. Oyuncunun kadrodan neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.

Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğunda oturacağı polisiye ve macera türündeki diziyi Ayşe Üner Kutlu yazdı.