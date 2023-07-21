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Ya Çok Seversen dizisine damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı

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Ya Çok Seversen dizisinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Kerem Bürsin'in oynadığı Ateş ile Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Leyla, havuzda öpüştü. İkilinin ilk öpüşmesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisi dün akşam 3. bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Dizide Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü.

ATEŞ VE LEYLA İLK KEZ ÖPÜŞTÜ

Dizinin son sahnesinde kendisine kahve getiren Leyla'yı tersleyen Ateş, dikkat çekmek için kendisini havuza attı. Havuzda Ateş'i hareketsiz halde gören Leyla ise büyük bir panikle havuza atladı. Ateş'i suyun üstüne çıkaran Leyla, neye uğradığını şaşırırken Ateş'ten beklemediği bir hamle geldi ve ikili öpüştü.

Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı

"EN İYİ ÖPÜŞME SAHNESİ"

İkili arasında yaşanan ateşli ilk öpüşme sahnesi kısa sürede Twitter'da trend oldu. Çiftin öpüşme sahnesi için "Bu yazın en iyisi" ve "Gelmiş geçmiş en iyi öpüşme sahnesi" yorumları yapıldı.

Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı

Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı

Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı

Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı

Ya Çok Seversen dizisinde damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Hafsanur Sancaktutan Ya Çok Seversen Kerem Bürsin Magazin Haberler

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