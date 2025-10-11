Wilma Elles çocuklarıyla Fransa'da korku dolu anlar yaşadı

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol alan Wilma Elles, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken bu kez korku dolu bir olayla gündeme geldi. Tatil için gittiği Monte Carlo'da kaldığı otelde gece saatlerinde yangın alarmının çalması üzerine büyük panik yaşadı.

Elles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Gece otelimizde yangın alarmı çaldı. Koridorda hafif bir duman vardı. Hemen çocuklarla dışarı koştum. Hâlâ nedenini bilmiyoruz, beş itfaiye aracı geldi."

ANNE OLMA SEVİNCİ YAŞARKEN KORKUYU TATTI

Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile başlayan ilişkisini, 2015'te dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi ile taçlandırmıştı. 2019'da yollarını ayıran oyuncu, 2022'de avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Çift, 2023 yılında kızları Tiara Manolya'yı kucaklarına aldı.

Kısa süre önce dördüncü kez anne olduğunu duyuran Wilma Elles, doğum sürecini ve ailesiyle yaşadığı mutlu anları sık sık sosyal medyada paylaşmıştı.