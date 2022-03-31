Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu: Olayı sindiriyorum

Hollywood yıldızı Will Smith, 94'üncü Oscar Ödül Töreni'nde saç kıran hastalığı olan eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat attı. Dünyanın gündemine oturan Will Smith özür dilerken Rock sessizliğini korudu. Günler sonra gösteri yapacağı mekana giriş yaparken objektiflere takıldı.

"BU OLAYI SİNDİRİYORUM"

Korumalarıyla görüntülenen komedyen Will Smith'in kendisine attığı tokat için"Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama halen olayı işliyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım" dedi. Rock'ın tokat olayından sonra Boston'daki stand-up şovunun biletleri günler öncesinden tükendi. Gösteri alanına gelen vatandaşların oluşturduğu uzun kuyruklar ise kameralara yansıdı.