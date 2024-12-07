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Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
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Gündemden düşmeyen Wanda Nara, Icardi ve L-Gante aşk üçgeniyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den boşanma kararı alan Nara, ilk kez kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi L-Gante ile bir etkinlikte boy gösterdi. İkilinin herkesin önünde sarılıp öpüşmesi ise sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılardan "Icardi görmesin" yorumları yapıldı. Icardi'nin konuyla ilgili nasıl bir yanıt vereceği ise merak ediliyor.

Yılın magazin kaosunda yeni bir gelişme yaşandı. 37 yaşındaki model ve sunucu Arjantinli Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Icardi'nin evinde makyajsız şekilde görüntülenen Nara'nın filtresiz hali uzun süre eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi rapçi L-Gante ile ilk kez bir etkinliğe katıldı. İkilinin kameraların karşısında sarılıp öpüşmesi ve rahat tavırları sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan görüntülerle ilgili "Icardi sen bakma boş ver", "Aman Icardi görmesin" gibi yorumlar yapıldı. Nara'nın L-Gante ile görüntülerine Icardi'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü

SEVGİLİDEN KALP EMOJİSİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Wanda Nara, imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatmıştı. Nara'nın yeni saçlarına sevgilisi L-Gante yorum yapmıştı. 24 yaşındaki rapçi L-Gante, sevgilisi Nara'nın yeni imajının yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koymuştu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPerwer:

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Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıValorant null:

Allah'ın sevgili kuluymus İcardi. Kadın tam kendi tipine uygun birisini bulmuş.

Yorum Beğen4
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