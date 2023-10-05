Victoria Beckham... 'İHANET TAM BİR KABUS GİBİYDİ!'

Dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Victoria ve David Beckham çiftinin evlilikleri aslında her zaman mükemmel olmadı. Çift bir dönem ihanet haberleriyle gazetelerin manşetlerinden düşmüyordu. Victoria Beckham, yıllar sonra yaşadıklarını gözleri dolarak anlattı.

Victoria Beckham, kocası David'e kızdığını ve ilişki iddialarının çocuklarının hayatını sirke çevirmesiyle çok mutsuz günler geçirdiğini anlattı.

Her şey, David Beckham'ın Real Madrid'de oynamak üzere İspanya'ya taşınmasıyla başladı. Ünlü futbolcunun, kişisel asistanı Rebecca Loos ile ilişkisi olduğu iddiaları bomba gibi manşetlere düştü.

Daha sonra Victoria ve çocukları Brooklyn ve Romeo David'in yanında olmak için Birleşik Krallık'tan taşındılar. Ancak ihanet haberleri ile aile hem basın hem de hayranları tarafından sürekli rahatsız edildi ve hayatları mercek altına alındı.

Netflix'te yayınlanan belgesel dizisi Beckham'da bu süreçteki deneyimleri hakkında konuşan Victoria şunları söyledi: "David'e kızdım mı? Tamamen dürüst olmam gerekirse, evet. Dürüst olmak gerekirse bu muhtemelen hayatım boyunca yaşadığım en mutsuz şey."

Victoria Beckham, eşinin de bu süreçte son derece zor zamanlar yaşadığını belirterek sözlerine devam etti: "Sonuç olarak David de acı çekiyordu, sahadaki performansı mercek altına alınıyordu ve Real Madrid ilk kez arka arkaya dört maç kaybediyordu."

Evliliklerinin nasıl ayakta kaldığı sorulduğunda ise şu şekilde yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse bunu nasıl atlattığımızı bilmiyorum. Victoria benim için her şey; onun acısını görmek inanılmaz derecede zordu ama biz savaşçıyız ve o zamanlar birbirimiz için savaşmamız gerekiyordu, ailemiz için savaşmamız gerekiyordu. ve sahip olduğumuz şey, uğruna savaşmaya değerdi.

Bazı günler uyandığımda 'İşe nasıl gideceğim? O antrenman sahasına nasıl yürüyeceğim? Hiçbir sorun yokmuş gibi nasıl görüneceğim?' Her gün gözlerimi açtığımda 'Bunu nasıl yapacağım?' diye kendimi fiziksel olarak hasta hissediyordum."

İhanet krizinin hemen ardından Victoria, Madrid'e taşındı ve burada kendisinin dekore ettiği 3 milyon sterlinlik bir ev satın aldı. Daha sonra çiftin şu anda 18 yaşında olan üçüncü oğulları dünyaya geldi.

Victoria, Madrid'de geçirdikleri zamanı bir 'kabus' ve 'tam bir sirk' olarak tanımlıyor.

İLK NİKAHLARINI KIYAN RAHİBİ ÇAĞIRDILAR

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın 2003 yılında kendisini asistanı olan Hollandalı model Rebecca Loos ile aldattıktan sonra tekrar evlilik yemini ederek evliliklerini canlandırdıklarını söyledi.

Çift, Londra'daki evlerinin bahçesinde bulunan küçük bir şapelde yeniden evlendi. Victoria, yemin töreni için eşinin kendisini Madrid'ten Londra'ya götürdükten sonra Londra'da düğünde kullandıkları araçla karşılandıklarını ve ilk evliliklerinde nikahlarını kıyan rahibin kıydığı nikahla tekrar evlendiklerini söyledi.

Çift, nikah sonrası Paris'e uçup 24 saatlik bir balayı yaptı. Çift nikah yenileme töreninden de hiç paylaşım yapmadı.

"HAYATIMIZIN EN MUTSUZ ANI"

"Beckham" adlı yeni Netflix belgeseli için konuşan Victoria, o dönemi "hayatımın en mutsuz anı" olarak tanımladı ve David'a olan duygusal tepkisini "nedenini bilmediğimiz bir şekilde birbirimize karşıydık" sözleriyle anlattı.

David ise o dönemle ilgili şunları söyledi: "Bu evliliğimizin yüzde yüz en zor dönemiydi. Sanki bütün dünya bize karşıymış gibi geliyordu. Olay şu ki eğer tamamen dürüst olursam biz David ile birbirimize karşıydık.

Madrid'e gidene kadar herkes bize karşıymış gibi geliyordu bana. Ama biz birlikteydik, birbirimize sahiptik. İspanya'da ise sanki birbirimizden uzakmışız, birbirimize sahip değilmişiz gibi hissediyorduk.

Ve bu üzücüydü. Ne kadar zor olduğunu size anlatamam. Tam anlamıyla bir kabustu."

Victoria ve David, 1999 yılında evlendi. Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) ve Harper (12) adında dört çocukları bulunuyor.