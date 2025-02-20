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Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bu sefer kahvehaneye giderek kendinden söz ettirdi. Pembe kürklü şapkasıyla kahvehaneye giden Tilki, amcalarla ilginç pozlar verdi.

Şarkıları, sahne tarzı ve performanslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, ilginç paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Aleyna Tilki, bu sefer kahvehaneye girdi.

ALEYNA TİLKİ KAHVEHANEYE GİTTİ

Pembe kürklü şapkasını giyen Aleyna Tilki, bir anda kahvehaneye girdi. Kahvehanedeki vatandaşlarla fotoğraflar çekilen Tilki, birbirinden ilginç pozlar verdi.

İşte Aleyna Tilki'nin kahvehane pozları:

Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı

Amcalarla verdiği pozlar olay! Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıASar Gnc:

ne ar kaldi ne namus, ne edep kaldi ne haya. hic olmusmu bu simdi

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Haber Yorumlarırecep eren:

Dayılar, mevzuyu olgunlukla karşılamış.

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

amcalar bununla biş birik oynardı

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