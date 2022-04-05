Vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım eli uzatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor
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Müge Anlı, bir cinayet olayıyla ilgili canlı yayına bağlanan Suriye mülteci kadının vatandaşlık isteği üzerine yardımcı olacağını söyledi. Anlı'nın bu desteği sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı ünlü sunucuya tepki gösterdi. Canlı yayında eleştirilere cevap veren Anlı, "Sapla samanı karıştırmayalım. Kadın hakkını kazanmış" dedi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Celal'i son gören Bülent Tuna, geçtiğimiz günlerde evinde pompalı tüfek bulundurduğu söyleyerek tepki çekmişti. Tuna'nın bu sefer de Suriye mültecisi eşinin vatandaşlık sözleri gündem oldu.
Bülent Tuna ile kendisinden büyük olduğu için evlenmek istemediğini belirten Esma Tuna, vatandaşlık kazanmak için ona 3 yıl tahammül ettiğini söyledi. Suriyeli kadın 'vatandaşlık için evlilik yaptığını' itiraf etmesinin ardından Müge Anlı'dan yardım istedi. Yıllardır vatandaşlık için beklediğini söyleyen kadın, "Müge Hanım benim senden ricam var. Bu vatandaşlık sen bana yardımcı oldu. 4 sene oldu kimse bana sahip çıkmadı" dedi.
Bunun üzerine kadının zor durumla olduğunu belirten Müge Anlı "Olayım ben sana çünkü senin de durumunu çok iyi görmüyorum açıkçası" şeklinde konuştu.
Müge Anlı'nın Suriyeli mülteciye 'vatandaşlık için yardımcı olma sözü' vermesi Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Anlı için "Ülkeye bir Suriyeli daha kazandırdı" yorumları yapıldı.
Canlı yayında arkadaşından gelen mesajı gören Müge Anlı, Twitter'da gündem olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını belirten Anlı, "Kanunları ben yapmıyorum. Kadın kazandıysa vatandaşlığını kazandı. Hakkını kazandığı halde erkek baskısı ile hakkını kullanamayan kişiye elbette yardım ederim. Sapla samanı karıştırmayalım. Kadın hakkını kazanmış" ifadelerini kullandı.