Vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım eli uzatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Celal'i son gören Bülent Tuna, geçtiğimiz günlerde evinde pompalı tüfek bulundurduğu söyleyerek tepki çekmişti. Tuna'nın bu sefer de Suriye mültecisi eşinin vatandaşlık sözleri gündem oldu.

VATANDAŞLIK İÇİN MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ

Bülent Tuna ile kendisinden büyük olduğu için evlenmek istemediğini belirten Esma Tuna, vatandaşlık kazanmak için ona 3 yıl tahammül ettiğini söyledi. Suriyeli kadın 'vatandaşlık için evlilik yaptığını' itiraf etmesinin ardından Müge Anlı'dan yardım istedi. Yıllardır vatandaşlık için beklediğini söyleyen kadın, "Müge Hanım benim senden ricam var. Bu vatandaşlık sen bana yardımcı oldu. 4 sene oldu kimse bana sahip çıkmadı" dedi.

MÜGE ANLI YARDIM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Bunun üzerine kadının zor durumla olduğunu belirten Müge Anlı "Olayım ben sana çünkü senin de durumunu çok iyi görmüyorum açıkçası" şeklinde konuştu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Müge Anlı'nın Suriyeli mülteciye 'vatandaşlık için yardımcı olma sözü' vermesi Twitter'da gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Anlı için "Ülkeye bir Suriyeli daha kazandırdı" yorumları yapıldı.

YAYINDA CEVAP VERDİ: SAPLA SAMANI KARIŞTIRMAYIN

Canlı yayında arkadaşından gelen mesajı gören Müge Anlı, Twitter'da gündem olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını belirten Anlı, "Kanunları ben yapmıyorum. Kadın kazandıysa vatandaşlığını kazandı. Hakkını kazandığı halde erkek baskısı ile hakkını kullanamayan kişiye elbette yardım ederim. Sapla samanı karıştırmayalım. Kadın hakkını kazanmış" ifadelerini kullandı.