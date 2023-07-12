Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Necati Şaşmaz, hac ziyaretinde görüntülendi

Geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi'nin geri döneceğinin müjdesini verdikten sonra ekranlarda görünmeyen Necati Şaşmaz'ın hacca gittiği ortaya çıktı. Şaşmaz'ın çektirdiği fotoğraflar da sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Türk dizi tarihinin efsaneleri arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'ndeki "Polat Alemdar" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Necati Şaşmaz, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sakin bir hayat yaşayarak sosyal medya hesabından paylaşım yapmamayı tercih eden Şaşmaz'ın hacca gittiği öğrenildi.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Haziran ayının son günlerinde hacca giden Şaşmaz, yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Şaşmaz'ın hacda çektirdiği fotoğraflar da takipçilerinin paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

KURTLAR VADİSİ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Son olarak 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol alan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz sene kasım ayında katıldığı program dizi hakkında müjdeli bir haber vermişti. Dizinin yeniden başlayacağını söyleyen başarılı oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti. Ancak Şaşmaz'ın açıklamasının ardından henüz bir gelişme yaşanmadı.