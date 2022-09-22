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Uzun süredir gündemde olmayan Yılmaz Morgül'den ilginç eylem

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Uzun süredir gündemde olmayan Yılmaz Morgül'den ilginç eylem

Uzun süredir gündemde olmayan şarkıcı Yılmaz Morgül, ilginç bir olayla gündeme geldi. Morgül, doğaya dikkat çekmek için ağaç adam olarak sahneye çıktı.

Türk sanat müziğinin renkli simaları arasında yer alan Yılmaz Morgül, uzun zamandan bu yana gündemde yoktu. Morgül son olarak ilginç bir şekilde gündeme geldi.

AĞAÇ ADAM OLDU

Türk Sanat Müziği'nin ünlü ismi Yılmaz Morgül, bir ödül treninde doğaya dikkat çekti. Morgül, ödülünü almak için 'Doğayı kurtarın hayatınızı kurtarın' pankartıyla ağaç adam olarak sahneye çıktı.

"DOĞA OLMADAN NEFES ALAMAYIZ"

Morgül, sahnede şöyle konuştu: Dünya bugün hiç istemediğimiz iklim noktasına ulaşmıştır. Seller, felaketler ve tsunamiler arttı. Bu uyarıları dikkate almadığımız için neredeyse hep maske takıp dolaşacağımız bir zamana geldik. Biz insanoğlu kendi ellerimizle bu hale getirdik. Doğanın bize ihtiyacı yok. Doğa biz olmadan da nefes alabilir ama biz insanlar doğa olmadan nefes alamayız."

Uzun süredir gündemde olmayan Yılmaz Morgül'den ilginç eylem

Uzun süredir gündemde olmayan Yılmaz Morgül'den ilginç eylem

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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