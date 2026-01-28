Haberler

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Fatih Ünal' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testin pozitif çıkmasının ardından diziden ayrıldı. Kanal kararıyla sahneleri çöpe atılan, fragman ve afişten çıkarılan ünlü oyuncu için sette veda organizasyonu düzenlenirken, Güngör'ün gözyaşları ve duygusal sözleri dikkat çekti. Ekip arkadaşlarının alkışlarıyla sete veda eden oyuncuya, rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın desteği damga vurdu.

  • Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki rolünden, uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle ayrıldı.
  • Doğukan Güngör'ün dizideki sahneleri silindi, fragman ve afişlerden çıkarıldı.
  • Dizi ekibi, Doğukan Güngör için bir veda organizasyonu düzenledi.

Ekranların en çok takip edilen yapımlarından 'Kızılcık Şerbeti' setine geçen hafta bomba gibi bir haber düşmüş ve dizide 'Fatih Ünal' karakterine hayat veren oyuncu Doğukan Güngör'ün, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testte sonucu pozitif çıkmıştı. Süreç içerisinde gözaltına da alınan Güngör'ün test sonucunun belli olmasının ardından kanal yönetimi ünlü oyuncu ile ilişiğin kesilmesini istemişti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kendisini yer aldığı çekimi tamamlanmış sahneleri çöpe atılan, yeni bölüm fragmanından da çıkarılan ve afişteki fotoğrafı da silinen Doğukan Güngör için set ekibi bugün bir veda organizasyonu düzenledi. Dizinin çekimlerinin yapıldığı eve davet edilen Güngör, ekip arkadaşlarının alkışlarıyla içeri girerken gözyaşlarını tutamadı.

"EN ZOR SAHNEM HERHALDE..."

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, zorluk çektiği görülen konuşmasına "Ben uyuştum" diyerek esprili bir dille başlayan Güngör, şu ifadeleri kullandı: "Bu evde 3,5 yıllık anlar oynanmış, ruhumla yaşanmış birçok güzel sahne… Bu oyuncu kişisi olarak, bu da Doğukan olarak en zor sahnem herhalde… Duygusal da bir yapım var. O yüzden zorlanıyor insan… Böyle süreçlerden geçerken maruz kaldığım bu enkazın altından oyunculuğa olan aşkım ve işime olan sevgim kendim olan güvenimle çıkacağıma emin olabilirsiniz.

"HER ŞEYİN GÜZEL OLACAĞINA DAİR İNANCIM TAM"

Bu zamana kadar çalıştığım yönetmenlerin hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Gold Yapım, sonuna kadar arkamda olmaya çalıştı ama herkesin gücünün yettiği, ulaşabildiği bir nokta var. Sizi seviyorum, müthiş bir aile olduk burada… Her şeyin güzel olacağına dair inancım tam… Toparlaması da zor… Sizi seviyorum.."

AHMET MÜMTAZ TAYLAN: DELİKANLININ BAŞINA HER ŞEY GELİR

Güngör daha sonra dizide babası 'Abdullah Ünal'a hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'a sarıldı. Kısa bir konuşma yapan Taylan da, "Doğukan bize söyleyecek pek bir şey bırakmadın ama biz sana inanıyoruz.Seni çok seviyoruz. Seninle çalıştığımız için çok mutluyuz. İleride tekrar çalışacağımızdan da çok eminiz. En kısa zamanda tekrar buluşalım."diye konuştu.

