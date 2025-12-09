Haberler

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu kişiler arasında yer aldığı iddia edilen Avukat Serkan Toker'den açıklama geldi. Toker, "Bu haberlerin tamamı gerçek dışıdır. Gözaltında değilim. Evdeyim" dedi.

  • Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Habertürk'ün dış haberler editörü Elif Kılınç da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
  • Avukat Serkan Toper, gözaltına alındığı iddialarını yalanlayarak evde olduğunu açıkladı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması büyüyor. Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'in gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından şimdi de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, magazin, sanat ve medya dünyasını sarsan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması büyüdü. Soruşturma ekipleri, son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ismine ulaştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mehmet Akif Ersoy'u gözaltına aldı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir"

HABERTÜRK'TEN BİR İSİM DAHA GÖZALTINDA

Habertürk'ten bir ismin daha soruşturmada yer aldığı öğrenildi. Kanalın dış haberler editörü Elif Kılınç da gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLEN SERKAN TOPER'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, söz konusu operasyonda son yerel seçimlerde MHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan Avukat Serkan Toper'in de gözaltına alındığı öne sürüldü. Ancak sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Toper, iddiaları yalanladı. Toper, açıklamasında, "Bu haberlerin tamamı gerçek dışıdır. Gözaltında değilim. Evdeyim. Arayan sorun tüm dostların bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama

Umut Halavart
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli erdem:

bu ülkenin çivisi çıkmış yolsuzluk hırsızlık eroin zina fuhuş istemediğin kadar birde islam ülkesiyiz diye geçiniriz

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
title