Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama

Ünlülere uyuşturucu soruşturması büyüyor. Ünlü spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'in gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından şimdi de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

MEHMET AKİF ERSOY GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, magazin, sanat ve medya dünyasını sarsan ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması büyüdü. Soruşturma ekipleri, son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ismine ulaştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Mehmet Akif Ersoy'u gözaltına aldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir"

HABERTÜRK'TEN BİR İSİM DAHA GÖZALTINDA

Habertürk'ten bir ismin daha soruşturmada yer aldığı öğrenildi. Kanalın dış haberler editörü Elif Kılınç da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLEN SERKAN TOPER'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, söz konusu operasyonda son yerel seçimlerde MHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan Avukat Serkan Toper'in de gözaltına alındığı öne sürüldü. Ancak sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Toper, iddiaları yalanladı. Toper, açıklamasında, "Bu haberlerin tamamı gerçek dışıdır. Gözaltında değilim. Evdeyim. Arayan sorun tüm dostların bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.