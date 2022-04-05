Usta sanatçı Haldun Dormen, 94'üncü yaşını dans ederek kutladı - Haberler

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Usta sanatçı Haldun Dormen, 94'üncü yaşını dans ederek kutladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Haldun Dorman, 94. yaşını sevenleriyle dans ederek kutladı. Dormen'in gençlere taş çıkartarak ettiği dans ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Usta tiyatrocu Halden Dormen, 94. yaşına girdi. Dormen Akademi öğrencileri de Dormen için bir mekanda sürpriz kutlama yaptı. Partide eğlenceli anlar yaşayan usta tiyatrocunun enerjisi adeta gençlere taş çıkarttı.

YENİ YAŞINI DANS EDEREK KUTLADI

Başarıları ve enerjisiyle herkese örnek olan Haldun Dormen, 94'üncü yaşını öğrencileriyle dans ederek kutladı. Usta ismin partisindeki eğlenceli anlarını da gelini Ayşe Arman paylaştı. Gecedeki eğlenceli anları paylaşan Arman, "Büyük usta Haldun Dormen'in doğum günü için Dormen Akademi'deki öğrencileri sürpriz bir doğum günü düzenlemiş. Ah inanılmazlar! Ama en inanılmazı Haldun Dormen. Yaş yok bu dünyada! 94 de neymiş. Öğrenciler ateş topu. Haldun Dormen de öyle! Enerji esastır. Sen kendini hangi yaşta hissediyorsan o yaştasın" ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Haldun Dormen, 94'üncü yaşını dans ederek kutladı

Usta sanatçı Haldun Dormen, 94'üncü yaşını dans ederek kutladı

Usta sanatçı Haldun Dormen, 94'üncü yaşını dans ederek kutladı

Usta sanatçı Haldun Dormen, 94'üncü yaşını dans ederek kutladı

Usta sanatçı Haldun Dormen, 94'üncü yaşını dans ederek kutladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Haldun Dormen, Doğum Günü, Ayşe Arman, Dans, Magazin, Haberler

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