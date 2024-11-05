Üye Girişi
Haberler

Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı

Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar, sevenlerini geçmişe götürdü. Usta oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlik fotoğrafına yer verdi. Özyağcılar, paylaşımında yer alacağı yeni bir proje için kendisinden gençlik fotoğrafının talep edildiğini dile getirdi.

"ÜZMEDİ BENİ ŞİMDİKİ HALİM"

Özyağcılar, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet1 kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hepsi buram buram hala yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim."

Usta oyuncu gençlik fotoğrafını paylaştı

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

Resmi Gazete'deki karar sonrası binlerce kişi sokağa indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli Bahçe CANLI izle! 5 Kasım Salı Gizli Bahçe SON BÖLÜM full HD NOW TV 3. bölüm tek parça izleme linki! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 23. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Serik, Kepez 5-6 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Deliha 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı canlı izle! 5 Kasım Salı Bir Gece Masalı 9. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 6 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Yay, Boğa burcu yorumu! 6 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.