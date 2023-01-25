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Usta oyuncu Aydemir Akbaş, dördüncü kez kansere yakalandı

Magazin Haberleri

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Daha önce 3 kez kanseri yenen Akbaş, tedavisine başlandığını söyleyerek "10 sene önce yakalanıp yenmiştim. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İlk benden duyun istedim" dedi.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Ayemir Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha kansere yakalandığını söyledi.

"TEDAVİM BAŞLADI, KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Instagram hesabından hastanede çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Akbaş, "Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, bir kez daha kansere yakalandı

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, dördüncü kez kansere yakalandı

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, dördüncü kez kansere yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Aydemir Akbaş Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Mikail arman:

Geçmiş olsun,Yüce ALLAH, Aydemir amca'ya ve tüm hastalara Şifa versin.

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