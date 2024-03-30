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Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu: Zirvede 10 milyon TL ile Gülşen var

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Ramazan Bayramı'nda sahne alacak olan ünlü isimler, konser anlaşmalarını tamamladı. Aralarında Ebru Gündeş, Ajda Pekkan, Alişan, Sibel Can, Aleyna Tilki, İrem Derici'nin de yer aldığı ünlülerin alacakları ücretler ortaya çıktı. Şarkıcı Gülşen 10 milyon TL ile birinci sırada yer alırken Ajda Pekkan 8.5 milyon TL ile 2'nci sırada yer aldı.

10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda konser anlaşmalarını tamamlayan ünlü şarkıcıların alacağı ücretler ortaya çıktı. Ünlü isimler tek gecede servet kazanacak.

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücret tarifeleri

  • Gülşen – 10 milyon TL (İstanbul, Antalya, Kıbrıs ve Berlin)
  • Linet - 5 milyon TL (Antalya, İstanbul ve Batum)
  • Bülent Ersoy - 5.3 milyon TL (Mersin, İstanbul ve Dubai)
  • Sibel Can - 7 milyon TL (Kıbrıs ve Antalya)
  • Ajda Pekkan - 8.5 milyon TL (Kıbrıs)
  • Ebru Gündeş - 7 milyon TL (Kıbrıs ve Antalya)
  • Yıldız Tilbe – 4 milyon TL (İstanbul ve Kıbrıs)
  • Aleyna Tilki – 1 milyon TL (Kıbrıs)
  • Candan Erçetin - 2 milyon TL (Antalya)
  • Sinan Özen – 600 bin TL (Kıbrıs)
  • Özcan Deniz - 4 milyon TL (Kıbrıs ve Antalya)
  • Deniz Seki - 1 milyon TL (Antalya)
  • Alişan - 2 milyon 750 bin TL (Kıbrıs ve Alanya)
  • Derya Bedavacı - 3.5 milyon TL (Kıbrıs, İstanbul ve Almanya)
  • Koray Avcı - 2 milyon TL (Kıbrıs)
  • Melek Mosso - 5 milyon TL (Kıbrıs)
  • İrem Derici - 1 milyon 800 bin TL (İstanbul - Kartal ve Büyükçekmece)
  • Zara - 1 milyon TL (Kıbrıs)
  • Aşkın Nur Yengi - 4 milyon TL (Kıbrıs ve Antalya)
  • Funda Arar - 1.5 milyon TL (Kıbrıs)
  • Serkan Kaya - 3.5 milyon TL (Kıbrıs ve İstanbul)
  • Şevval Sam - 1.5 milyon TL (Kıbrıs)
Haberler.com / Eymen Dursun - Magazin

Ramazan Bayramı Kıbrıs Gülşen Ünlüler Müzik Magazin Yaşam Haberler

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