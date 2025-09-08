Ünlü Tiyatro Sanatçısı Anta Toros Son Yolculuğuna Uğurlandı

30 AĞUSTOS Cumartesi günü Bodrum'da vefat eden tiyatro sanatçısı Anta Toros (77) için Kadıköy Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Toros'un kızı ile birlikte tiyatro sanatçısı Suna Keskin, Ayşe İnci, Ulvi Alacakaptan, Hakan Altıner gibi isimler katıldı. Üç Horan Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Anta Toros'un cenazesi Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'nda eşi Misak Torus'un yaına defnedildi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Anta Toros, 30 Ağustos'ta tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 'Adını Feriha Koydum', 'Çocuklar Duymasın', 'Acı Hayat', 'Adanalı', 'Yarım Elma' gibi dizilerde oynayan sinema ve tiyatro oyuncusu Anta Toros için Kadıköy Muhsin Ertuğrul Sahnesinde anma töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok isim ve Toros'un sevenleri katıldı.Toros'un cenazesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki tören sonrası Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

'ÇOK SANSLIYIM Kİ İKİ MUHTEŞEM İNSANIN EVLADIYIM'

Törende konuşan Toros'un kızı, İrna Büyüksakayan bir konuşma yaptı. Büyüksayan "Açıkçası hiç hazırlıklı değilim ben onlar kadar becerikli de değilim ama ne şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve çok güzel dostluklar bıraktığı için her ikisine de çok teşekkür ediyorum" dedi. Tiyatro oyuncusu Suna Keskin ise, "50 yıllık dostluk 50 yılık arkadaşlık 50 yıllık candaş yoldaş meslektaş herşey. 50 yılımın her anında var olan çok güzel değerli bir dostluk onu buradan göndermek çok zor. Güle güle Anta" dedi. Tiyatro ve dizi oyuncusu Ayşe İnci ise, "Sevgili Anta için herkesin söylediğinden farklı birşey söyleyemeceğim. Tanıdığım günden beri ben ona büyük bir hayranlık duyardım. Yüzü güzel gülüşü güzel gözlerinin içi gülen, çok zarif çok tatlı bir kadındı" ifadelerini kullandı. Tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan ise, "İlk günden beri beraberiz. Dostlar Tiyatrosu diye geçti eğitim aldığı yer. Beraber çalıştık 2 sene. Anta aramızda ilk profesyonel olandı." dedi.

ÜÇ HORAN KİLİSEİ'NDE TÖREN

Anta Toros'un cenazesi, Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenen törenin ardından Üç Horan Kilisesi'ne getirildi. Toros'un ailesi burada taziyeleri kabul etti. Ardından da Anta Toros için cenaze töreni düzenlendi. Törene Toros'un ailesi yakınları ve pek çok sanatçı katıldı.Toros'un cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'nda 2010 yılında vefat eden eşi Misak Toros'un yanına defnedildi. Dostları ve yakınları mezarına karanfiller bıraktıkları Anta Toros'a veda ederek mezarlıktan ayrıldı.