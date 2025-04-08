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Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu

Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu
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21 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Gemma Owen, Dubai'de tatilde ailesi ve yeni sevgilisi Red Morgan ile görüntülendi. Red Morgan'ın babası Steve Morgan, İngiltere'nin önde gelen iş insanlarından biri ve büyük inşaat firması Redrow'un kurucusu. Gemma'nın babası Michael Owen ile Steve Morgan'ın yıllar öncesine dayanan bir bağlantısı var.

21 yaşındaki ünlü İngiliz televizyon yıldızı Gemma Owen, şu sıralar ailesiyle birlikte Dubai'de tatilde. Tatilde ona eşlik edenler arasında dünyaca ünlü eski futbolcu babası Michael Owen da var. Ancak dikkatleri asıl çeken kişi, Gemma'nın yeni sevgilisi Red Morgan oldu.

Gemma, sevgilisiyle birlikte samimi bir fotoğrafı Instagram hikâyesinde paylaştı. Fotoğrafta Red'e sokulmuş şekilde poz veren Gemma, beyaz etek ve ceket takımıyla oldukça şık görünüyordu. Red ise beyaz gömleği ve büyük saatiyla klasik bir tarz sergiledi.

Gemma bu paylaşımın ardından, spor salonunda bebek mavisi tayt ve üstüyle çektiği selfie ve kısa bir video daha paylaştı.

Aileler Daha Önce Tanışıyordu!

Gemma'nın yeni sevgilisi Red, sadece yakışıklılığıyla değil, ailesiyle de dikkat çekiyor. Red'in babası Steve Morgan, İngiltere'nin önde gelen iş insanlarından biri.

İşin ilginç tarafı, Gemma'nın babası Michael Owen ile Steve Morgan'ın yıllar öncesine dayanan bir bağlantısı var. Owen, Liverpool'da futbol oynadığı dönemde Steve Morgan'dan değeri yaklaşık 4 milyon sterlin olan bir arazi satın almış. Bu arazide, Kuzey Galler'de yer alan tarihi Lower Soughton Hall adlı görkemli bir malikâne bulunuyor. Malikâne tam 42 dönümlük araziyle çevrili.

Aile, 2001 yılından bu yana bu evde yaşıyor. Ev daha önce bir televizyon programında da gösterilmişti. Evde büyük bir sinema odası, dışarıda ise at ahırları, ek binalar, küçük bir futbol sahası ve golf alanı bulunuyor.

Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu

Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcaner_cubukcu:

paran olsun yeter trump ın karıyı bile alırsın bu alemdee

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