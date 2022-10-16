Ünlü sunucu Şule Zeybek'in bu halini hafızanızdan silin! Yıllar onu çok değiştirdi
Magazin Haberleri
Kanal D ekranlarında bir dönem haber spikerliği yapan Şule Zeybek son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Zeybek sarı saçlarına da veda etmiş.
Kanal D ekranlarında muhabirlik yaptıktan sonra haber sunan Şule Zeybek, kariyerine "Ben Bilmem Eşim Bilir" programında sunuculukla devam etmişti.
DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in kızı olan Şule Zeybek 2010 yılında Yiğit Bulut'tan boşanmıştı. Ünlü sunucu son yıllarda değişimiyle şaşırttı.
SAÇLARINI KAHVERENGİYE BOYADI
Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Şule Zeybek, uzun yıllardır kullandığı sarı saçlarını kahverengiye boyattı. Verdiği kilolarla da gündeme gelen Zeybek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte ünlü sunucunun son hali;