Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Türkiye'de düzenlenen bir güzellik yarışmasını kazanmasının ardından çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapan Esra Sönmezer, sosyal medyada gündem olan bir paylaşım yaptı. TikTok hesabından yayınladığı videoda temizlikçi ücretlerini ele alan Sönmezer, kendi verdiği ücreti örnek vererek tartışma başlattı.

'TEMİZLİKÇİ ÜCRETİ 6 BİN TL'

Sönmezer paylaşımında, "Temizlikçi ücreti 6 bin TL oldu. Alt kat 6, üst kat 6, toplam 12 bin TL ödüyorum. Haftada bir gelse ayda 48 bin TL, üç eve gitse 150 bin TL, ayda 600 bin TL kazanır. Bence herkes temizlikçi olmalı" ifadelerini kullandı.

Sunucunun bu yorumları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Sönmezer'in sözlerine tepki göstererek, "Pahalı buluyorsan kendin yap" yorumunda bulundu.

TACINI SAHNEYE ATMIŞTI

Esra Sönmezer, 23 Şubat 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli bir ailenin tek çocuğu olan Sönmezer, 2002 yılında Türkiye'de düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilerek geniş kitlelerce tanınan bir isim oldu. Aynı yıl katıldığı Dünya Güzeli yarışmasında dördüncülük elde etti, ancak yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını sahneye attı.

Sönmezer, kariyerine TURKCELL reklamlarında rol alarak devam etti; ancak annesini kaybetmesi nedeniyle altı yıl boyunca çalışma hayatına ara verip eğitimine odaklandı. 2004–2007 yılları arasında şan, solfej ve musiki dersleri alan Sönmezer, 2007'de Müjdat Gezen'in teşvikiyle Müjdat Gezen Aktör Studio'ya katıldı ve tiyatro, dans, müzik, diksiyon ile sinema dersleri aldı. Tiyatro kariyerinde Savaş Dinçel Sahnesi'nde, Müjdat Gezen ile "Jüri" adlı kabarede ve Oda Tiyatrosu ekibiyle "Meyhane'de Tiyatro" oyunlarında rol aldı.