Ünlü sunucu Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: Altını giymeyi unutmuşsun - Haberler

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Ünlü sunucu Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: Altını giymeyi unutmuşsun

Haberler.com - Magazin
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Ünlü sunucu Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: Altını giymeyi unutmuşsun

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Erol'un mavi gömleğini üzerine bırakarak verdiği poza, çok sayıda yorum geldi. Bazı takipçileri ise "Altını giymeyi unutmuşsun" gibi yorumlarda bulundu.

Ünlü sunucu Esra Erol, Instagram hesabından yeni pozlar paylaşmaya devam ediyor. Erol'un son olarak paylaştığı iki poz ise hayli dikkat çekti.

Geçmişte sunduğu izdivaç programlarıyla adından söz ettiren Erol, bu programların kaldırılmasının ardından haftada 4 kez yeni bir formatta ekrana geliyor.

Sosyal medyada ailesini paylaşmayı ihmal etmeyen yılların sunucusu Esra Erol geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarını paylaşarak, 'Canlarım' diye yazmıştı.

Ünlü sunucu Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: Altını giymeyi unutmuşsun

Instagram'da epey aktif olan sunucu Esra Erol uzun gömleğiyle gündeme geldi. Erol'un o pozuna takipçileri, "Üstünü giymişsin altını unutmuşsun" gibi yorumlar yaptı.

İşte Erol'un o pozları:

Ünlü sunucu Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: Altını giymeyi unutmuşsun

Ünlü sunucu Esra Erol, son paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu: Altını giymeyi unutmuşsun

Haberler.com - Magazin

Instagram Esra Erol Magazin Haberler

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