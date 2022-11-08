Ünlü şarkıcı Hadise güzellik sırlarını verdi: Saçlarımı 10 günde 1 yıkıyorum

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, verdiği bir röportajda güzellik sırlarını paylaştı. Her sabah aç karnına 1 adet hurma yediğinden bahseden şarkıcı, saçlarını da 10 günde 1 yıkadığını söyleyerek herkesi şaşırttı.

Güçlü sesi ve yoğun konser maratonunun yanı sıra Mehmet Dinçerler'le evliliğini bitirmesiyle sık sık adından söz ettiren Hadise, bir röportajında güzellik sırlarını verdi. Sağlıklı beslenmeye ve yürüyüş yapmaya özen gösteren şarkıcı, nasıl zinde kaldığından da bahsetti.

"SAÇLARIMI 10 GÜNDE 1 YIKIYORUM"

Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, her gün 8-10 km yürümesinin yanı sıra dans, yoga ve pilates yaparak zinde kaldığını söyledi. Beslenmesinden ve güzellik sırlarından da bahseden ünlü isim, "Her sabah aç karnına 1 adet hurma yiyorum. Gün içinde badem, fındık fıstık, ceviz ve muz olmazsa olmazım. Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum. Saçları yıkamak, ardından da fön çekmek çok yıpratıyor. O yüzden de 10 günde 1 yıkıyorum" şeklinde konuştu.