Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı! Ten rengine yorum yağdı

Magazin Haberleri

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy son görüntüsüyle şaşkına çevirdi. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nu ziyeret eden ünlü sanatçının saçları ve ten rengi dikkat çekti.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy ve Nükhet Duru modacı Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret etti. Saraçoğlu, ünlü sanatçıların fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından "Ay ne güzel cuma" notunu düştü.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemde farklı tarzlarla gündeme gelen Diva, yeni tarzıyla dikkat çekti. Günlük tarzıyla dahi göz kamaştıran ünlü sanatçının ten rengi sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Diva'nın son halini görünce şaşıran kullanıcılar Gülşah Saraçoğlu'nu da bu fotoğrafı paylaştığı için eleştirdi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un son hali görenleri şaşırttı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Bülent Ersoy Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title