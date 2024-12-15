Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı

Huzur Sokağı, Kadın, Kuruluş Osman gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Seray Kaya, babaannesine yemek yedirdiği sırada herkesi duygulandıran bir olay yaşandı.

BABAANNESİ, TORUNUNU YEMEK YEDİRİRKEN HATIRLADI

Babaannesi, kendisine yemek yediren Seray Kaya'yı bir anlığına hatırladı. Yaşlı kadın, torunuyla bir anda göz göze geldi. Babaannesine sarılan Kaya, o anları "Emine'm uzun zaman sonra bir anlığına beni hatırladı." notuyla paylaştı.