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Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı

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Ünlü oyuncu Seray Kaya'yı babaannesi yemek yedirdiği sırada hatırladı. O anlarda babaannenin torunu Kaya'ya bakışları hüzünlendirdi.

Huzur Sokağı, Kadın, Kuruluş Osman gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Seray Kaya, babaannesine yemek yedirdiği sırada herkesi duygulandıran bir olay yaşandı.

Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı

BABAANNESİ, TORUNUNU YEMEK YEDİRİRKEN HATIRLADI

Babaannesi, kendisine yemek yediren Seray Kaya'yı bir anlığına hatırladı. Yaşlı kadın, torunuyla bir anda göz göze geldi. Babaannesine sarılan Kaya, o anları "Emine'm uzun zaman sonra bir anlığına beni hatırladı." notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı

Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı

Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Akyol:

Babannemin kurgu değil dediği video

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