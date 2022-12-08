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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Başka ülkede yaşayacak

Magazin Haberleri

39 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, iki kızını da alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşti. Büyüküstün, bu ülkede ne kadar kalacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.

Türkiye'de yaptığı diziler nedeniyle bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Tuğba Büyüküstün, radikal bir karara imza attı. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün ikizlerini de alarak İstanbul'u bir süreliğine terk etti.

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı! Başka ülkede yaşayacak

NE KADAR KALACAĞI BELLİ DEĞİL

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi. Diğer yandan oyuncunun kızlarıyla paylaştığı son fotoğraf da beğeni topladı.

Haberler.com - Magazin

Tuba Büyüküstün İstanbul Türkiye Fransa Paris Magazin Haberler

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Yorumlar (9)

Batuhan Erol:

Bye byeeee

Cevap Yaz 5 19 Yayından Kaldır
Alfakurt:

Vatan sana canım feda bizbize yeteriz çürük elmalar a by by

Cevap Yaz 41 41 Yayından Kaldır
al alabilirsin:

ne yaptin lan sen bu vatan icin? askerlik mi sadece ?

2 3 Yayından Kaldır
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