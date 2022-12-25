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Ünlü oyuncu Tuan Tunalı aşka geldi! İtalyan sevgilisiyle öpüştüğü kareyi paylaştı

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Ünlü oyuncu Tuan Tunalı aşka geldi! İtalyan sevgilisiyle öpüştüğü kareyi paylaştı

Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu, model sevgilisiyle öpüştüğü kareyi sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Şu sıralar Kızı Kazan Aşk filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tunalı, ardından 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Nikah masasına oturmasını beklenen çift geçen yıl ilişkilerini sona erdirmişti.

AŞKA GELDİ

Oyuncu Tuan Tunalı, İtalyan model Angela Caccamo ile yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, sevgilisiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı. Tunalı, "Seni seviyorum. Sen benim nefesimsin. Seninle ölmek istiyorum" diye yazdı.


Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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