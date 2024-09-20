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Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi

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Meslektaşları Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Etiler'deki düğününe katılan ünlü oyuncu Nur Sürer, çıkışta İETT otobüsüne bindi. Sürer'in o anları kameralara yansıdı.

Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Etiler'deki düğününün ardından İETT otobüsüne bindi.

DÜĞÜN ÇIKIŞI TOPLU TAŞIMAYI TERCİH ETTİ

Meriç Aral ve Serkan Keskin, Etiler'de düzenlenen törenle evlendi. Ünlü çiftin düğününde ise ünlü akını yaşandı. Düğüne katılan ünlü oyuncu Nur Sürer, düğün çıkışı İETT otobüsüne binmeyi tercih etti. Toplu taşımayı kullanan Sürer'in o anları kameralara yansıdı.

Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi

NUR SÜRER KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu. 21 Haziran 1954, Bursa doğumlu. Gerçek ismi Şennur Sürer'dir. Bursa Anadolu Kız Lisesi mezunudur. Eski Ankara Valisi Enver Kuray'ın oğlu ve Yassıada Savcısı Ömer Egesel'in yeğeni Sarp Kuray'la evliliğinden, evlilik soyadı Kuray'dır. Nur Süer, daha sonra usta tiyatrocu Bülent Kayabaş ve Sarp Kuray ile evlilikler yapmıştır. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Rabia'dır.

Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi

1971 yılında Sindirella filmi ile oyunculuğa başlayan Nur Sürer, 1989'da Uçurtmayı Vurmasınlar isimli ödüllü filmde yer alarak duyurdu.İlk uluslararası çalışması, 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk, 1993 yılındaDunkle Schatten der Angst ve 1998 yılında Yara izledi. 2013'te Tatar Ramazan, 2014'te Bana Artık Hicran De 1989 yapımı yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı "Uçurtmayı Vurmasınlar" adlı sinema filminde başrolde; Güzin Özipek, Güzin Özyağcılar, Meral Çetinkaya, Füsun Demirel ile beraber oynadı. Son yıllarda yer aldığı projelerden Camdaki Kız dizisindeki Feride karakteriyle büyük ün yaptı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

Serkan Keskin Meriç Aral Nur Sürer İETT

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Yorumlar (1)

Adem Uzunoglu:

iyide ne var bunda otobüse kimler binmesi lazım

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