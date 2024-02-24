Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oluyor

Yer Gök Aşk ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene eylül ayında Nutiye Akar ile nikah masasına oturdu. Evliliği gözlerden uzak yaşayan başarılı oyuncu baba oluyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem eşinin doğum gününü kutlayan hem de müjdeli haberi veren Murat Ünalmış "İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi… Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Murat Ünalmış'ın annesi Neriman Ünalmış da oğlunun paylaşımına "Canım kızım iyi ki doğmuşsun, iyi ki ailemize katıldın. Seni çok seviyoruz annem" yorumunu yaptı.