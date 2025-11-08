Haberler

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Güncelleme:
Rol aldığı birçok unutulmaz yapımla tanınan Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'nın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. "Ailemizin büyüğü Hakk'ın rahmetine kavuştu" sözleriyle acısını paylaşan oyuncu, cenazenin 8 Kasım Cumartesi günü Cihangir Camii'nde kaldırılacağını açıkladı.

  • Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı hayatını kaybetti.
  • Niyazi Kasabalı'nın cenazesi 08.11.2025 Cumartesi günü Cihangir Camii'nde öğle namazına müteakip kaldırılacak.

Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Siyah Beyaz Aşk ve Yaprak Dökümü gibi iz bırakan yapımlarda rol alan sevilen oyuncu Kıvanç Kasabalı, babası Niyazi Kasabalı'nın vefat haberiyle sarsıldı.

Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Kasabalı, takipçilerini ve sevenlerini yasa boğdu.

"AİLEMİZİN BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİK"

Oyuncu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, "Ailemizin büyüğü Sevgili babamız Niyazi Kasabalı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 08.11.2025 Cumartesi günü Cihangir Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacaktır."

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Ölüm haktır Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Haber YorumlarıNetherill:

ölüm hak miras helaldir.

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hak Allahtır rahmet ise bereket ona kavuşmak kolay değil benim bile şüpheli hakkın rahmetine kavuşmak var, ölmek var eğer kul yetim millet hakkı yiyip milletin malını eşe dosta yandaşa peşkeş çekmiş beytül malı soyup soğana çevirip devleti zarara uğratmışsan rahmet bekleme haktan çünki buna hakkın olmaz anca ölürsün hesap günü yaradana hesap verebilirsen anca ruhun huzura kavuşabilir yoksa dünya alem arkandan mevlüt okuyup hatim indirsin nafile. kul hakkını hafife olana bir şey söylemek lüzumsuz

