Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
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Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi. 27 yaşındaki Sweeney, Dr. Squatch sabun markasıyla ortaklaşa 'Banyo Suyu Mutluluğu' adlı özel bir sabun üretti. Şirket 5.000 adet sabun yaptı ve her biri için Sydney'nin banyo suyundan yapıldığını belirten bir sertifika veriyor.

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi.

27 yaşındaki Sydney, Dr. Squatch sabun markasıyla ortaklaşa "Banyo Suyu Mutluluğu" adında özel sabun üretti. Şirket 5.000 adet sabun yaptı ve her sabunla birlikte Sydney'nin banyo suyundan yapıldığını belirten sertifika veriyor.

Sydney şöyle açıkladı: "Hayranlar banyo suyunu istemeye başlayınca iki seçeneğin var: ya görmezden gelirsin ya da sabun yaparsın. En güzel şekliyle tuhaf bir durum."

"Anyone But You" filminin yıldızı Sydney, geçen yıl Ekim'de Dr. Squatch'in reklam yüzü oldu. Küvet içinde köpük banyosu yaparken vücut şampuanı tanıttığı reklam çok konuşuldu.

Reklamda kameraya şöyle seslenmişti: "Merhaba kirli çocuklar, vücudumla... yani vücut şampuanımla ilgileniyor musunuz? Ama alamazsınız çünkü bu çocuklar için değil, erkekler için."

Hayranlar bu reklamı "dahi" olarak nitelendirdi.

Yeni sabun "çam, göknar, yosun kokuları ve Sydney'nin banyo suyu karışımı" olarak tanımlanıyor.

Bu reklam kampanyası sürerken Sydney, ünlü Euphoria dizisinin üçüncü sezonunu çekiyor. Bu sezon muhtemelen dizinin sonuncusu olacak.

Euphoria, uyuşturucu bağımlısı Rue (Zendaya) ve arkadaşlarının zorlu gençlik dönemini anlatan bir dizi. Sydney burada özgüvensiz Cassie karakterini canlandırıyor.

Dizi çok başarılı olmasına rağmen yeni sezon için 4 yıl beklemek gerekti. Nedeni oyuncuların diğer işleri, bir oyuncunun ölümü ve 2023'teki grevler.

Yeni sezonda karakterler artık yetişkin olacak. Sydney'nin karakteri Cassie'nin, kendisine kötü davranan Nate ile evleneceği söylentileri var çünkü onu sette gelinlikle görenleri oldu.

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

mokunu da paketleyip hayranlarına satsın

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