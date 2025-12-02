Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Hollywood yıldızı Sienna Miller, 43 yaşında üçüncü bebeğine hamile olduğunu 2025 Moda Ödüllerinin kırmızı halısında dünyaya ilan etti. Uzun süredir gözlerden uzak olan oyuncunun ortadan kaybolma nedeni de böylece ortaya çıkmış oldu.

Londra'da pazartesi gecesi düzenlenen ödül törenine tamamı tül beyaz renkli elbisesiyle katılan Miller, zarafetiyle ve verdiği haberle gecenin en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

OYUNCU OLI GREEN İLE İKİNCİ BEBEK

Miller, oyuncu sevgilisi Oli Green ile ikinci çocuklarını bekliyor. Çiftin, Ocak 2024'te dünyaya gelen ilk kızlarının ardından yeniden ebeveyn olacakları haberi, kırmızı halıdaki bu özel anla duyuruldu.

"American Sniper" filmiyle hafızalara kazınan Miller, eski eşi Tom Sturridge ile ilişkisinden 2012 yılında kızı Marlowe'u kucağına almıştı. 28 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Oli Green ise özellikle 2025 yapımı "Bridget Jones: Mad About the Boy" filmindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınıyor.

ELLIE GOULDING DE HAMİLE

Gecede sürpriz açıklayan tek isim Miller olmadı. Ünlü pop yıldızı Ellie Goulding de aktör sevgilisi Beau Minniear ile bebek beklediğini yine kırmızı halıda duyurdu. Goulding, Moda Ödülleri'ne katılırken karnını göstererek hamilelik haberini kamuoyuyla paylaştı.