Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, baba oluyor

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu, eşi spiker Merve Dinçkol ile birlikte ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Çift, bebek müjdesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Dinçkol, müjdeli haberi 'Ramazan bereketiyle geldi' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımın ardından çiftin sevenleri ve ünlü isimler, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları iletti.
"RAMAZAN BEREKETİYLE GELDİ"
Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, heyecanlarını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Dinçkol, müjdeli haberi "Ramazan bereketiyle geldi" notuyla duyurdu.
Çiftin kareleri beğeni yağmuruna tutulurken çiftin kız bebek beklediği öğrenildi.
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
Paylaşımın ardından çiftin sevenleri ve ünlü isimler, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları iletti.