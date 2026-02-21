Haberler

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor
Güncelleme:
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu, eşi spiker Merve Dinçkol ile birlikte ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Çift, bebek müjdesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Dinçkol, müjdeli haberi 'Ramazan bereketiyle geldi' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımın ardından çiftin sevenleri ve ünlü isimler, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları iletti.

  • Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol Temmuz 2025'te evlendi.
  • Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol bir kız bebek bekliyor.
  • Merve Dinçkol bebek müjdesini 'Ramazan bereketiyle geldi' notuyla sosyal medyada duyurdu.

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba olmaya hazırlanıyor. Temmuz 2025'te spiker Merve Dinçkol ile nikâh masasına oturan ünlü isim, bebek müjdesini sosyal medya üzerinden duyurdu.

"RAMAZAN BEREKETİYLE GELDİ"

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, heyecanlarını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Dinçkol, müjdeli haberi "Ramazan bereketiyle geldi" notuyla duyurdu.

Çiftin kareleri beğeni yağmuruna tutulurken çiftin kız bebek beklediği öğrenildi.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Paylaşımın ardından çiftin sevenleri ve ünlü isimler, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları iletti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
