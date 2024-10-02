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Deniz Uğur acil ameliyata alındı

Deniz Uğur acil ameliyata alındı
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Ünlü oyuncu ve Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine acil ameliyata alındı. Oyuncunun sağlık durumu hakkında sevenleri endişelenirken Uğur, vücudundaki kitlenin artık masum olmadığını açıkladı.

Reha Muhtar'la yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen Deniz Uğur'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Uğur, vücudunda bir süredir olan ve takibi yapılan kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve kistin artık masum olmadığını açıkladı. Acil olarak ameliyata alınan oyuncu, sevenlerini endişelendirdi.

Deniz Uğur acil ameliyata alındı, sevenleri endişeli

Adını Feriha Koydum, Sahte Prenses, Zalim İstanbul, Bir Deli Sevda ve Yağmur Zamanı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Deniz Uğur, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Deniz Uğur son olarak Reha Muhtar'ın evde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma alınmasıyla ve aile dinamiklerinde yaşanan büyük bir çatışmayla gündeme gelmişti. Yıllar öncesinde meme kanseriyle yaşadığı mücadeleyi kazanan oyuncu geçtiğimiz saatlerde üzen bir haber paylaştı.

Deniz Uğur acil ameliyata alındı, sevenleri endişeli

Oğlu Poyraz'la çekildiği fotoğraf karesini yayımlayan ünlü oyuncu "Bu paylaşımı içtenlikle desteğinizi istediğim için yapıyorum... Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1.5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor" ifadelerini kullandı. Bugün açık ameliyata alınacağını söyleyen Deniz Uğur, sevenlerinden de dua istedi. Uğur "Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1.5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını rabbimden diliyorum. 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim." dedi.

Deniz Uğur acil ameliyata alındı, sevenleri endişeli

Deniz Uğur acil ameliyata alındı, sevenleri endişeli

Deniz Uğur acil ameliyata alındı, sevenleri endişeli

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

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