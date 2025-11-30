Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

"Bir Zamanlar Çukurova", "Teşkilat" ve "Bir Zamanlar İstanbul" dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Selin Genç, iş insanı Onur Alp Erol ile dünya evine girdi.

KONSOLOSLUKTA EVET DEDİLER

Çift, Budapeşte Türkiye Konsolosluğu'nda düzenlenen sade ve şık bir nikâh töreninde "evet" diyerek mutluluklarını taçlandırdı.

Yakın aile üyelerinin katıldığı törenin samimi atmosferi dikkat çekerken, nikâh sonrası çiftin mutluluk pozları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

GÖZ ALICI GELİNLİK

Ünlü oyuncunun "Kasımda aşk başkadır" notu ile paylaştığı fotoğraflar ve göz alıcı gelinliği takipçilerinden tam not aldı.