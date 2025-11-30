Haberler

Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi
Güncelleme:
Ünlü oyuncu Selin Genç, Budapeşte'nin Türkiye Konsolosluğu'nda düzenlenen sade bir törenle evlendi. Göz alıcı gelinliği ile dikkat çeken Genç, iş insanı Onur Alp Erol ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah töreni, samimi atmosferi ve sosyal medyada paylaşılan mutluluk pozlarıyla büyük ilgi gördü. Genç'in 'Kasımda aşk başkadır' notu ile paylaştığı fotoğraflar ve gelinliği, takipçilerinden tam not aldı.

  • Selin Genç, Onur Alp Erol ile Budapeşte Türkiye Konsolosluğu'nda nikâhlandı.
  • Nikâh törenine yakın aile üyeleri katıldı.
  • Selin Genç'in nikâh sonrası fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.

"Bir Zamanlar Çukurova", "Teşkilat" ve "Bir Zamanlar İstanbul" dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Selin Genç, iş insanı Onur Alp Erol ile dünya evine girdi.

Ünlü oyuncu Budapeşte'de dünya evine girdi

KONSOLOSLUKTA EVET DEDİLER

Çift, Budapeşte Türkiye Konsolosluğu'nda düzenlenen sade ve şık bir nikâh töreninde "evet" diyerek mutluluklarını taçlandırdı.

Ünlü oyuncu Budapeşte'de dünya evine girdi

Yakın aile üyelerinin katıldığı törenin samimi atmosferi dikkat çekerken, nikâh sonrası çiftin mutluluk pozları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Budapeşte'de dünya evine girdi

GÖZ ALICI GELİNLİK

Ünlü oyuncunun "Kasımda aşk başkadır" notu ile paylaştığı fotoğraflar ve göz alıcı gelinliği takipçilerinden tam not aldı.

