Ünlü Oyuncu Babalık Sevinci Yaşadı

Kahve Bahane, Dedemin Fişi, Olacak O Kadar ve Eyvah Eyvah 3 gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan, Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Fikri Tarhanacı karakteriyle şu sıralar gündemde olan oyuncu Aziz Aslan baba oldu.

DOĞUM SABAH GERÇEKLEŞTİ

Ünlü oyuncu Aziz Aslan ile Eylül Çulhacı Aslan çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde 15 Haziran 2022, Çarşamba günü, saat 07: 51'de, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Özbaşlı tarafından gerçekleştirildi.

"SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ"

İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Güneş" adını verdiler. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Aziz Aslan ile Eylül Çulhacı Aslan çiftinin bebekleri 49 santim, 3.320 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."

AZİZ ASLAN KİMDİR?

Aziz Aslan 4 Ağustos 1981'de İstanbul'da doğdu, alen Kastamonulu. Şu anda 40 yaşında, 1.84 boyunda ve 78 kilo. 1998 yılında İstanbul Çatalca'da bulunan bir liseden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde Biyomedikal okurken 2004 yılında Ankara Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yaptı, buradan mezun oldu. 2012 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı.

1995 yılında Çağdaş Drama Derneği ve Zeytinburnu Belediyesi'nde tiyatro ve yaratıcı drama eğitimi aldı. 2000 yılı itibari ile Tiyatro Yol ve Tiyatro Bahanede eğitmen olarak görev aldı. 2006 yılından beri Tiyatro Kılçık'ta hem eğitmenlik hem de oyunculuk yapıyor. Kılçık Çocuk Tiyatrosu'nda ise oyuncu ve organizasyon sorumlusu. Çocuklar için çeşitli oyunlar ve televizyon programlarına da skeçler yazıyor.

Şu anda ise Güldür Güldür ekibinin en sevilen üyelerinden biri olarak kariyerine devam ediyor.

AZİZ ASLAN KİMİNLE EVLİ?

Aziz Aslan 2015 yılında Eylül Çulhacı ile dünyaevine girdi.

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