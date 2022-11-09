Ünlü oyuncu Arda Kural'ın geçtiğimiz aylardaki halinden de eser kalmadı: Ne olmuş sana böyle

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yeniden sektöre dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Arda Kural, yeniden ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz aylarda birçok kanalda röportaj vermişti. Kural'ın geçtiğimiz ayki halinden de eser kalmadı. Oyuncunun hayli zayıfladığı görülürken, "Bir deri bir kemik kalmışsın, ne olmuş sana böyle" yorumları yapıldı.

Bir dönemin genç jönleri arasında yer alan ve Emret Komutanım dizisindeki yükselişinin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçen Arda Kural, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarını atlatmasıyla birlikte yeniden piyasaya çıktı.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTİ

Uzun saçlarını kısaltan ve yeniden gençlik görüntüsüne yaklaşan Kural'ın son hali, hayranlarında büyük sevinç yaratmıştı. Şimdilerde yeni bir yapımda rol almaya hazırlanan Kural bir kez daha imaj değiştirdi.

"BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞSIN"

Ciddi oranda zayıfladığı görülen Kural'ın son görüntüsü de hayranlarının dikkatini çekti. Hayranları tarafından Kural'ın son hali için, "Bir deri bir kemik kalmışsın ne olmuş sana böyle" yorumları yapıldı.

İşte Kural'ın son hali:















