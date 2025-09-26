Ünlü oyuncu Aras Aydın'ın babası vefat etti

"İnadına Aşk", "Sefirin Kızı", "Şeref Sözü", "Aldatmak", "Siyah Kalp" gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aras Aydın, babası Erol Aydın'ın vefatıyla derin bir acı yaşadı. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir süredir hastanede tedavi gören babası için 0 Rh pozitif kan arayışında bulunduklarını duyurmuştu. Ancak gelen acı haber, sanat dünyasında da büyük üzüntüye yol açtı.

ACI HABERİ MENAJERLİK ŞİRKETİ DUYURDU

Aras Aydın'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin acısı içindedir. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere, tüm dost ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Oyuncunun hayranları da sosyal medyada üzüntülerini dile getirerek çok sayıda başsağlığı mesajı paylaştı.

NICOLE KIDMAN'DAN AYDIN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Aras Aydın, son dönemde uluslararası projelerdeki başarısıyla da adından söz ettirmişti. Nicole Kidman'ın başrolde olduğu "Nine Perfect Strangers" (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezon kadrosunda yer alan Aydın, performansıyla dikkat çekmişti. Dokuz Kusursuz Yabancı'nın 2. sezon galası mayıs ayında Los Angeles'ta yapılmıştı. Aras Aydın, dizinin yayınlanması sonrası Nicole Kidman'la çektikleri bir sahneyi anımsatıp şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nicole Kidman, 'Aras kelebekleri sever misin? Bugün bu odada gördüğüm bütün kelebeklere beni inandırdın. Seni tebrik etmek istiyorum' dedi. Boğazım düğümlendi, bütün duygularım birbirine girdi. Ben de duygularımı kelimelere dökmeye çalıştım o da bunun üzerine bana sarıldı"

VENEDİK'TEN ÖDÜLLE DÖNMÜŞTÜ

36 yaşındaki başarılı oyuncu, kariyerinde önemli bir başarıya da imza atmıştı. 82. Venedik Film Festivali'nin prestijli Premio Kinéo Ödülleri kapsamında, hem jüri hem de uluslararası izleyici oylarıyla "Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" seçilerek ödül kazanmıştı.