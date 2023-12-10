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Ünlü oryantal Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi

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Ünlü oryantal Didem Kınalı, sokak ortasından gasp edildiğini söyledi. Köpeğiyle dışarıya çıktığını ifade eden Kınalı, bir adamın gelip elinden telefonu alıp gittiğini söyledi.

Dansözlükten şarkıcılığa soyunan Didem Kınalı, sosyal medya hesabından dün gece gasp edildiğini söyledi. Ekiplerin konuyla ilgilenmediğini dile getiren Kınalı, "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek isyan etti.

SOKAK ORTASINDA GASP EDİLDİ

İbo Show programıyla ünlenen ve yıllardır kıvrak dansıyla konuşulan Didem Kınalı, bir süre önce meslek değiştirerek şarkıcılığa geçiş yaptı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Kınalı, son paylaşımıyla yürekleri ağızlara getirdi.

Ünlü oryatantal Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi

EKİPLERE SİTEM ETTİ

Dün gece köpeğiyle dışarı çıktığını söyleyen ünlü oryantal, bir adamın gelip elindeki telefonu aldığını söyledi. Bıçaklanma korkusuyla hırsızla mücadeleye girmeyen Kınalı, korku dolu anlarını takipçileriyle paylaştı. Telefonu çalınan Kınalı, çareyi ekipleri aramakta buldu. Sabah kalktığında ekiplerin olay yerine gelmediğini, herhangi bir incelemede bulunmadığını dile getiren Kınalı "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek ekiplere serzenişte bulundu.

Ünlü oryatantal Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi

Ünlü oryatantal Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bu haberde yayınlanan fotoğraflardan sanki üstündeki kıyafetleride gaspetmisler üstünde bir şey bırakmamışlar gibi duruyor

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