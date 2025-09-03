Haberler

Ünlü model Karlie Kloss, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü model Karlie Kloss, bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı model Karlie Kloss, üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medya paylaşımında, doğacak bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Kloss, "Bebek kızımızı bekliyoruz" diyerek müjdeyi takipçileriyle paylaştı.

Amerikalı süper model Karlie Kloss, üçüncü çocuğunu doğurmak için sabırsızlanıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yalnızca hamilelik sürecini değil, doğacak bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Kloss, bir kız bebek beklediklerini duyurdu. Paylaştığı kareler, hem takipçilerinden hem de ünlü dostlarından yoğun ilgi gördü.

Ünlü model Karlie Kloss, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Moda dünyasının tanınmış isimlerinden 33 yaşındaki Karlie Kloss, mart ayında yaptığı açıklamayla üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü model, son olarak Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla doğumun artık çok yaklaştığını gösterdi.

"Bebek kızımızı bekliyoruz" notuyla paylaştığı karede Kloss, siyah bikini üstü ve siyah pantolonuyla kameralara poz verdi. Kloss, karnının üzerine yerleştirdiği basketbol topuyla da bebeğin büyüklüğünü sembolize etti. Bu ifadeyle model, doğacak çocuklarının bir kız bebek olduğunu da ilk kez açıklamış oldu.

ÜNLÜ DOSTLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Kloss'un paylaşımına moda dünyasından ve sosyeteden birçok tanıdık isimden yorum yağdı. Süper model Christy Turlington, "Moda haftasını bekliyor" yorumunu yaparken, Paris Hilton ve Fransa'nın eski First Lady'si Carla Bruni de kalp emojileriyle kutlamaya katıldı. Paylaşılan fotoğraf serisinde Kloss, hamileliğinin ilk dönemlerinden bu yana çekilmiş çeşitli karelere yer verdi. Özellikle oğullarından birinin annesinin karnını öptüğü duygusal an, takipçilerin beğenisini topladı.

Ünlü model Karlie Kloss, bebeğinin cinsiyetini açıkladı

KARLİE KLOSS KİMDİR?

1992 doğumlu Karlie Kloss, Amerika'nın Missouri eyaletinde dünyaya geldi. 14 yaşında modellik kariyerine adım atan Kloss, kısa sürede dünya çapında üne kavuştu. Victoria's Secret Angel olarak yıldızı parladı. Vogue, Elle, Harper's Bazaar gibi prestijli dergilerin kapaklarında yer aldı; Dior, Versace ve Louis Vuitton gibi markaların podyumlarında boy gösterdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.