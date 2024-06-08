Ünlü modacı Yasemin Yılmaz, yeni aşkı futbolcu Savaş Yılmaz ile görüntülenince panikledi

Bir dönem televizyon camiasında geniş yankı uyandıran Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden Yasemin Yılmaz, yeni aşkı futbolcu Savaş Yılmaz ile görüntülenince panikten ne yapacağını şaşırdı.

Kıvırcık saçlarından ve esmer teninden dolayı "Yerli Rihanna" olarak anılan Yılmaz ile Muğlaspor'da forma giyen Savaş Yılmaz önceki akşam 2. Sayfa kamerasına yakalandı. Evlerine giderken karşılarında basın mensuplarını gören çift büyük bir şaşkınlık yaşarken Yasemin Yılmaz görüntü vermek istemedi. Basın mensuplarını karşısında görünce korkan ünlü modacı "Lütfen kapatır mısınız" diyerek yoluna devam etti. Öte yandan çift ilişki yaşadıklarını da onayladı.