Ünlü isimlerin 2023 reklam ücretleri belli oldu! Zirvede Fahriye Evcen ve Ebru Gündeş var

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerlerinin yanı sıra reklam filmlerinde rol alan ünlü isimlerin 2023 ücretleri belli oldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen birlikte reklam filminde rol almak için 18 milyon talep ederken şarkıcı Ebru Gündeş de aynı rakamı talep ediyor. Onları ise 10 milyon TL ile Hadise ve Kıvanç Tatlıtuğ istiyor.

Kariyerlerinin yanı sıra reklam filmlerinde de oynayarak gündemden düşmeyen ünlü isimler, 2023'e girilmesiyle ücretlerine de zam yaptı. Listenin zirvesinde ise Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ile Ebru Gündeş geliyor.

18 MİLYON TL İSTİYORLAR

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti birlikte reklam filminde oynamak için 18 milyon TL istiyor. Şarkıcılığın yanı sıra reklam filmlerine de yeşil ışık yakan Ebru Gündeş ile Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e rakip olarak reklam kaşesini 18 milyon TL talep ediyor.

HANDE ERÇEL 8 MİLYON TL İSTİYOR

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise konser başına 500 bin TL kazanırken reklam filmleri içinse 10 milyon TL talep ediyor. Aynı anda birçok markanın yüzü olan Hande Erçel ise proje başına 8 milyon TL.

AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR DE 4 MİLYON TL TALEP EDİYOR

Yalı Çapkını dizisindeki rolleriyle son günlerin en popüler isimlerinin başında gelen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ise reklam kaşesini 4 milyon TL olarak belirledi. Reklam kampanyalarının aranılan isimlerinin başında gelen Kıvanç Tatlıtuğ ise 2023 yılında proje başına 10 milyon TL talep ediyor.